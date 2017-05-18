Юрист из Чугуева подал в суд на Порошенко за блокировку российских ресурсов

Юрист "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев подал иск против президента Украины Петра Порошенко в Высший административный суд Украины.

Об этом сообщает сам Лихачев в Facebook.

Причиной иска стал указ президента от 15 мая о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не одноклассниках и т.д., дело в способе ограничить свободу. Что завтра запретить думаете? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать. Это если коротко", - подчеркнул юрист.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первым доступ к ВКонтекте заблокировал оператор Vodafone. Затем оператор мобильной связи Киевстар заблокировал доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. В Киевстаре объяснили, что своей блокировкой они выполняют указ, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.