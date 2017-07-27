Юрист Маляр: Оставшись без гражданства, легально въехать в Украину Саакашвили не сможет

Приостановление украинского гражданства лидера партии "Рух нових сил", экс- президента Грузии Михаила Саакашвили сеет глубокое недоверие украинцев к государственным органам, выдающим паспорта гражданина Украины, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

Указ о потере лидером партии "Рух нових сил", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили украинского гражданства напоминает действия властей страны времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

"Приостановление украинского гражданства Саакашвили по подчерку напоминает действия предыдущего режима в Украине. Тогда тоже формально и юридически делали все аккуратно и чисто. Хотя все понимали, что происходит де-факто. То же самое мы видим и сейчас. Конституция позволяет президенту приостанавливать гражданство того или иного человека. Также есть закон о гражданстве, согласно которому предоставление недостоверных данных при получении украинского паспорта является основанием для приостановления гражданства. То есть с юридической точки зрения все нормы соблюдены", - отметила Маляр.

Она акцентировала внимание на том, что президент Украины Петр Порошенко не имеет возможности самостоятельно проверить все анкеты людей, претендующих на получение украинского гражданства.

"Тем не менее напрашивается вопрос: а было ли тайной для властей Украины, что против Саакашвили в Грузии открыты уголовные производства? Он же даже на Майдане об этом открыто говорил. То есть об этом знала вся страна. Помимо этого, возникает еще один вопрос: почему анкета Саакашвили, которую он заполнял для получения гражданства Украины, не была тщательно проверена? Если же проверка была проведена, то становится интересно, кто понесет ответственность за то, что в итоге он все же получил паспорт. Ведь получается так, что эти люди предоставили президенту ложные сведения и заверили его в том, что гражданство Саакашвили можно давать. Президент же не в состоянии самостоятельно изучить анкеты всех желающих получить украинский паспорт", - подчеркнула юрист.

По ее словам, в сложившихся обстоятельствах у Саакашвили нет возможности для легального въезда в Украину.

"Приостановление гражданства Саакашвили сеет глубокое недоверие украинцев к государственным органам, выдающим украинские паспорта. То есть анкеты они не проверяют, поэтому становится просто страшно. Выходит, что ранее судимые, рецидивисты, ужасные преступники будут приезжать в нашу страну, спокойно получать гражданство и здесь укрываться от уголовной ответственности. Что касается конкретно Саакашвили, то нужно понимать, что доказать наличие у него паспорта другой страны практически невозможно. Разве что он сам его покажет. Ни одна страна мира не обязана отвечать на запрос о том, является ли тот или иной человек ее гражданином. Сейчас же, оставшись без гражданства, легально въехать в Украину Саакашвили не сможет", - резюмировала Маляр.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко выпустил указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Саакашвили заявил, что решение является результатом "договорняка" между "олигархическими кланами" Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.