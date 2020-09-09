Юриста Медведчука призначили заступником гепрокурора Венедіктової, - Шабунін

За словами Віталія Шабуніна, генпрокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського

Про це голова правління Центру протидії корупції, громадський активіст Віталій Шабунін написав у Facebook.

Шабунін дав посилання на декларацію Якубовського на сайті НАЗК та оприлюднив його фото на тлі старого політичного проєкту Віктора Медведчука "Український вибір".

Також він дав посилання на кілька журналістських розслідувань про діяльність Якубовського.

В одному з них журналіст, громадський діяч та політик Дмитро Гнап дає посилання на виступ Якубовського у партійних кольорах Медведчука та приводить цитату з словами нового заступника генпрокурора: "Ми, в "Україснькому виборі" вважаємо..."

Також Гнап у 2015 році писав, що офіційний номер Якубовського, вказаний ним на сайті Спілки адвокатів такий же, як і в центрального офісу "Українського вибору" .