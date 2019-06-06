Ющенко отверг все обвинения ГПУ и назвал расследование "имитацией деятельности"

Третий президент Украины Виктор Ющенко отверг обвинения Генпрокуратуры в причастности к незаконной приватизации "Межигорья". Об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке.

"Действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье", - написал Ющенко.

Он добавил, что не будет скрываться или избегать следствия, поскольку в обвинениях нет "ни оснований, ни доказательств".

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!" - написал Ющенко.

Политик уточнил, что в деле есть политический контекст, связанный с тем, что "практически по всем фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийств на Майдане" снята ответственность.

"Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - отметил Ющенко.

Напомним, вчера стало известно, что Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение по делу о растрате 540 млн. гривен. Ющенко отказался давать показания по этому делу.

