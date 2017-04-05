Ющенко радикально высказался относительно связей с Кремлем

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что Киев должен разорвать все связи с Москвой

"Чтобы ситуация в Украине, по крайней мере, начала меняться, нужно наконец все назвать своими именами. Ведь то, что происходит на востоке страны - это, конечно, не АТО, и даже не просто война, а национально-освободительная война. А 24-война Украины с Россией ", - сказал экс-президент, информирует еizvestia.com.

"С Россией нужно прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны РФ. И после таких шагов уже не будет возникать вопрос, как нужно поступить с российским банком, предприятием", - уверен Ющенко.

Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения не соблюдают режима "тишины". За минувшие сутки зафиксировали 54 обстрела, ранили 5 украинских военных.

По материалам Gazeta.ua