Ювілей Єрмака святкували на держдачі, літали туди гелікоптерами ДСНС - розслідування УП

21 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50- річчя у державній резиденції у селищі Гута Івано-Франківської області, йдеться у розслідуванні Української правди.

Для транспортування гостей, згідно з розслідуванням, були задіяні гелікоптери ДСНС.

За інформацією джерел видання, вдень 19 листопада Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський відлетіли до Карпат у державну резиденцію Синьогора. Там у неділю, 21 листопада, Єрмак святкував день народження.

Президентський літак не використовували. Журналісти з'ясували, що вранці 19 листопада до Івано-Франківська прилітав чартер, що має причетність до групи Приват Ігоря Коломойського. Борт майже відразу повернувся до Києва. Чи перевозив він Зеленського або Єрмака, невідомо.

Згідно з розслідуванням, 21 листопада, близько 10 ранку, Зеленський та Єрмак з'явилися на Інститутській у Києві, де взяли участь у заходах з нагоди річниці Революції гідності, о 12:00 президент на Банковій нагороджував військових, а о 13:00 з бази ДСНС у Козині під Києвом до Івано- Франківська вилетів гелікоптер ДСНС.

За інформацією УП, у понеділок, 23 листопада, цей борт перевіз із Гути, де розташована президентська резиденція, до Києва 14 гостей Єрмака, серед яких заступник голови ОП Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Також гостей із резиденції Синьогора доставляв ще один гелікоптер, який, за словами джерел журналістів, належить Міноборони чи Нацгвардії.

На запити видання, на яких підставах авіація спецпризначення була задіяна у святкуванні дня народження голови ОП, журналісти на момент виходу розслідування в ефір відповідей не отримали.