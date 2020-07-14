Южаніна: ухвалення закону про гральний бізнес – чергова помилка влади Зеленського

Ухвалення закону про гральний бізнес – найбільша помилка цієї влади. Про це народний депутат від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна заявила після ухвалення законопроєкту.

"Закон про гральний бізнес ухвалено в розібраному стані, він абсолютно непрацездатний. Це не той закон, про який домовлялися «Слуги народу» з організаторами азартних ігор. Після голосування такого показового для країни закону вчергове всі побачили, хто його підтримав. За цей законопроєкт проголосували 224 народних депутатів з фракції "Слуга народу", два позафракційні, які є по суті їхніми представниками, 18 депутатів із "Довіри" і 4 "За майбутнє", – підкреслила Ніна Южаніна.

Політик висловила надію, що президент Зеленський отямиться і накладе вето на цей руйнівний для суспільства закон.

"У президента є шанс накласти вето на цей ганебний закон, адже він в тихий спосіб, через домовленості був змінений до другого читання. Це критично для суспільства. Коли в країні немає справжньої боротьби з азартною залежністю, від якої страждає багато людей, монобільшість офіційно дає старт цій проблемі", – наголошує політик.

Ніна Южаніна вважає, що це найбільша помилка з усього того, що ухвалювалось депутатами монобільшості. А найбільшим злом в цьому законі народний депутат вважає відсутність системи онлайн моніторингу ставок.

"Якщо немає фіксації того, що відбувається в залі, де проводяться азартні ігри, то й інші заходи, запобіжники, які б зупиняли участь певних категорій людей, не спрацьовуватимуть.

Така онлайн-система є в кожній країні. Коли все обладнання на проведення азартних ігор підключено до центрального серверу міністерства контролю азартних ігор і все відбувається під контролем. Ухвалений сьогодні закон про гральний бізнес не передбачає цього з першого дня його вступу в дію", – підкреслила Южаніна.

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