"З бандитом за один стіл не сяду" - Зеленський про мера Черкас

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Маріїнському палаці назвав мера Черкас Анатолія Бондаренка бандитом та популістом через рішення передчасного зняття карантину в регіоні.

"Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете", - заявив Зеленський.

На думку президента, Бондаренко поводить себе некоректно.

"Де був мер Черкас два місяці тому? Де його звернення до мене: "чим я можу допомогти владі"? Де його літаки, які прилітали і наповнювали лікарні, аптеки Черкас? Де наповнення держрезерву? Де його особисті гроші?...Я розумію, всім складно, всім мерам складно. Але, вибачте, це популізм", - заявив президент.

Зеленський розповів, що відбувалася селекторна нарада, під час якої представники місцевої ради могли розповісти про те, з чим у них труднощі. За словами президента міський голова Харкова Геннадій Кернес "хоча б почув", коли його просили закрити метро, а мер Черкас "просто вийшов раптом".

Нагадаємо, у Черкасах мерія міста прийняла рішення послабити карантинні заходи для представників малого бізнесу з 1 травня. Пізніше міський голова Анатолій Бондаренко, розмістив на своїй сторінці в Facebook скріншот повідомлення, в якому перший заступник Офісу президента Сергій Трофімов нібито погрожує йому. В Офісі президента, в свою чергу, заперечили факт того, що перший заступник спілкувався з Бондаренком через СМС, і сказали, що, швидше за все, міський голова Черкас став жертвою невдалого пранку.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через рішення виконкому Черкаської міськради послабити карантин 1 травня. Відомості вже внесли до ЄРДР за статтею 325 ККУ - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.