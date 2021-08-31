Із МЗС у МВС: Єніна призначено першим заступником міністра внутрішніх справ Монастирського

Уряд призначив заступника очільника МЗС Євгенія Єніна першим заступником міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України від 7 вересня 2021 року", - йдеться у документі.

Варто зазначити, що Євгеній Єнін народився 19 листопада 1980 року у м. Дніпропетровськ. У 2002 році закінчив з відзнакою Національну академію Служби безпеки України. У 2012 році закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі і отримав кваліфікацію юрист- міжнародник, повідомляє сайт МЗС України.

Від липня 1997 року до червня 2002 року - курсант Національної академії Служби безпеки України. Від липня 2002 року до грудня 2005 року - проходив військову службу на посадах офіцерського складу в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Далі працював секретарем у Посольстві України в Республіці Молдова, у секторі з питань придністровського врегулювання МЗС України та інших відділах Міністерства закордонних справ України.

З листопада 2012 року по грудень 2014 року обіймав посаду радника Посольства України в Італійській Республіці. З грудня 2014 року по червень 2016 року - радник - посланник Посольства України в Італійській Республіці. З червня 2016 по квітень 2019 року - заступник Генерального прокурора України. 15 квітня 2020 року був призначений заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо: 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. 15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство від початку 2014 року.

Кабінет міністрів 4 серпня на засіданні ухвалив цілу низку кадрових рішень. Зокрема, звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. А вже 30 серпня стало відомо, що Геращенка призначено радником Дениса Монастирського.