З ініціативи Голови Верховної Ради України Андрія Парубія стартував просвітницький курс про Парламент та історію українського парламентаризму

У рамках цього курсу відбудеться серія лекцій у Вищих навчальних закладах України. Лекторами стануть працівники Апарату Верховної Ради України, народні депутати України та відомі громадські діячі.

Перша із серії лекцій відбулася 24 квітня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Лекцію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в рамках просвітницького курсу про Парламент та історію українського парламентаризму прочитала Керівник секретаріату Голови Верховної Ради України Тетяна Подольська.

Про це повідомляє Інформаційне управління парламенту.