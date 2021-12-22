З офіційними заявами з міжнародних питань можуть виступати виключно президент, прем'єр і очільник МЗС, - указ

Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким з офіційними заявами з міжнародних питань можуть виступати президент, прем'єр і очільник Міністерства закордонних справ.

Указ президента No671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави" оприлюднено на сайті голови держави.

"З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України.

2. Міністерство закордонних справ України відповідно до визначених законодавством повноважень надає офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань, вносить у встановленому порядку на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері", - сказано в документі.

Згідно з указом під час здійснення зовнішніх зносин державні органи повинні погоджувати всі свої кроки з Міністерством закордонних справ України.

Посадові особи та державні органи зобов'язані інформувати Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно.

Офіційне листування державних органів з питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері зовнішніх зносин, має здійснюватися через Міністерство закордонних справ України, крім випадків, передбачених законом або міжнародним договором України.

Офіційне листування із зовнішньополітичними відомствами іноземних держав здійснює виключно Міністерство закордонних справ України.

Також указом затверджено обов'язкове включення до складу учасників міжнародних перемовин в разі проведення в Україні: прем'єр-міністра України - першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України; першого віцепрем'єр-міністра України, віцепрем'єр-міністра України - керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України; міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу - представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України; посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів з главами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України.

У разі проведення за кордоном міжнародних переговорів, зустрічей, бесід українських високопосадовців обов'язкова участь керівника закордонної дипломатичної установи України у відповідній іноземній державі або при міжнародній організації.

Указом встановлено загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають в іноземній державі, з боку МЗС. Представники зовнішньополітичного відомства або відповідних закордонних дипломатичних установ мають бути включені до складу делегацій України, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій тощо.

Делегації та представники України за кордоном керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що визначають позицію України.

У десятиденний строк після завершення міжнародного заходу представники України подають МЗС письмовий звіт та копії документів, вироблених за результатами участі у міжнародному заході, оригінали підписаних міжнародних договорів України.