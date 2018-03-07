За 2 месяца партии купили рекламы на 56 млн грн из бюджета - КИУ

На протяжении октября-декабря 2017 года парламентские политические партии потратили 199 млн грн, из которых 197 млн - из Госбюджета. Четверть суммы, 56 млн, была направлена на рекламу в СМИ, сообщает Комитет избирателей Украины.

В КИУ уточняют, что из них 40 млн составили расходы на рекламу по телевидению, что является рекордным показателем. При этом на зарплаты партии потратили 27 млн, а на аренду помещений - 15 млн.

Больше всего денег на рекламу потратили в ВО Батькивщина и Народный Фронт: 63% и 33% от общих затрат партий.

Народный Фронт заплатил за размещение рекламы на телевидении 18 млн грн. Эти средства получили ООО Медиапартнество, Глобал медиа групп, Старлайт Бренд Контент, деятельность которых связывают с телеканалами ICTV, СТБ и Новый канал.

ВО Батькивщина потратила на рекламу по ТВ 10 млн грн, заплатив из них более двух миллионов за выступления на телеканале Интер, 96 тыс - за выступление на телеканале ICTV. Более четырех миллионов перечислили за выступления Старлайт Бренд Контент и три миллиона - Глобал медиа групп.

По 18% от общих расходов на рекламу направили Оппозиционный блок и Радикальная партия Олега Ляшко.

Оппоблок перечислил более 5 млн грн из всего шести ООО Интер реклама центр за размещение материалов.

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу по ТВ два миллиона гривен. Из них более 950 тыс получило информагентство 112-Украина, еще 800 тыс - ООО Телеканал Прямой.

БПП Солидарность потратила на рекламу по ТВ 8% от всех средств, Самопомощь - 1%.

В Комитете избирателей подчеркнули, что накануне новогодних праздников партии массово разместили рекламу на центральных телеканалах за государственные средства, потратив в 2017 году на это 40 млн грн. "Таким образом политические партии поздравили украинцев с праздниками за их же деньги", - говорится в сообщении. При этом ожидается, что с приближением президентских и парламентских выборов суммы расходов на рекламу будут расти.