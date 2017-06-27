За 2,5 года Рада приняла более 700 законов, - Парубий

За 2,5 года работы Верховная Рада Украины VIII созыва приняла более 700 законов и более 1300 постановлений. Об этом сегодня во время пресс- конференции заявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"За 2,5 года работы ВРУ было принято 724 закона и более 1379 постановлений. Только за последний год - 339 законов и 591 постановление", - заявил Парубий.

По его словам, повышение обороноспособности страны является одним из основных приоритетов парламента. Так за этот период Радой были наработаны и приняты десятки важных решений, направленных на реформирование Вооруженных сил Украины, повышение дисциплины и ответственности, а также обеспечение правового статуса украинских военных и правоохранителей.

Напомним, 25 июня Парубий сообщил, что работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса будет завершена в ближайшие недели.

"На сегодня еще идет обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем до последней пленарной недели выйти на один законопроект", - заявил спикер ВР.

Он также напомнил ключевое положение законопроекта, которым является создание единого оперативного штаба по управлению военно-гражданскими администрациями (ВГА).