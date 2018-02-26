За четыре года аннексии РФ создала в Крыму мощную группировку для контроля над Черным морем - Минобороны

За четыре года аннексии Крыма Россия создала мощную военную группировку, которая позволяет контролировать зону Черного моря и проектировать нестабильность на его восточную часть, заявил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, пишет Укринформ.

По его словам, военная группировка позволяет контролировать воздушное пространство и представляет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона.

"Если в 2013 году военнослужащих РФ было около 12 тысяч, то сейчас это количество превышает 31 тысячу, если танков РФ в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40", - рассказал Петренко.

Он добавил, что за четыре года оккупации к двум полкам морской авиации добавилась смешанная авиационная дивизия с бомбардировщиками, штурмовиками и истребителями. При этом количество российских военных самолетов увеличилось в разы - с 22 до 113 единиц.

"В боевой состав РФ введены боевые корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования Калибр, вы все видели их применение в отношении Сирии из акватории Каспийского моря. Так вот, сейчас в Черноморском флоте таких кораблей восемь, и они суммарно могут осуществить залп 52 единицами крылатых ракет", - подчеркнул представитель Минобороны.

Петренко добавил, что Россия планово внедряет концепцию "зоны запрета к Крымскому полуострову". Она состоит в том, что военные могут контролировать любые военные платформы, которые будут размещаться в Черном море, комбинируя современные образцы противовоздушной обороны и перемещая с материковой части России ракетные комплексы Искандер. Таким образом, она "может с высокой вероятностью наносить значительные поражения".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву и защите интересов Украины в связи с нарушением РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что со времени аннексии полуострова суверенные ресурсы Украины незаконно эксплуатирует Россия, лишив тем самым Украину возможности осуществлять свои права морского государства. Именно убытки и доказательства нарушения прав Украины распоряжаться собственной территорией Киев доказывает в Международном суде в Гааге.

Представителем Украины в Международном арбитражном суде в Гааге назначили заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль.

Россия аннексировала Крым в начале 2014 года после военного вторжения на полуостров и проведения там непризнанного мировым сообществом референдума.