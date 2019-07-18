За чотири дні до виборів суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка

Шостий апеляційний суд Києва дозволив депутату-втікачу Олександру Онищенку, підозрюваному у багатомільйонних оборудках у так званій "газовій справі", балотуватися на дострокових парламентських виборах. Рішення ухвалив суддя Ярослав Василенко.

"Чесно, я не вірив. Але надіслали пруф. Онищенка-тренера поновили в праві обиратись. 6-й апел.адмін, на підставі рішення Печерського", - написав у своєму Facebook активіст Олександр Бурмагін. Він також виклав скан-копії рішення суду.

У мотивувальній частині рішення йдеться про те, що суд ухвалив його на підставі "нововиявлених обставин". Ними є рішення Печерського районного суду Києва, який встановив факт проживання депутата-втікача.

Відмовляючи втікачу у реєстрації, Центральна виборча комісія наголосила на тому, що упродовж трьох останніх років він переховувався від слідства за межами України й досі перебуває у розшуку, натомість кандидат в депутати має жити в Україні безперервно упродовж п'яти останніх років.

Сам Онищенко заявив, що нібито представляв за кордоном Україну на змаганнях із кінного спорту.

З'явитись у виборчому бюлетені, які вже надруковані й почали завозитися на округи, Онищенко не зможе, наголошує активіст. Однак "фактична неучасть може бути підставою для проведення в цьому окрузі виборів ще раз".

Зазначимо, у 2014 році Олександр Онищенко також балотувався по 93 одномандатному округу (Київська область) і пройшов у Раду. Цього разу Онищенка висувала "Соціалістична партія України".

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх п'яти років, оскільки він втік із країни у 2016 році. Онищенко оскаржив це рішення в суді.

Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав Центрвиборчком зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати. Онищенко надав суду документи про те, що перебуває поза межами держави, бо нібито "представляв Україну на змаганнях із кінного спорту".

Своєю чергою міністр молоді та спорту України Ігор Жданов зазначив, що міністерство із серпня 2016 року і донині не направляло і не фінансувало участь Онищенка в міжнародних змаганнях. Він також не входить до основного чи резервного складу національної збірної команди з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Центрвиборчком подав апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який задовольнив позов Онищенка.