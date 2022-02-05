За два тижні США передали Україні понад 650 тонн боєприпасів - Резніков

У суботу, 5 лютого, до України прибув черговий літак з військовою допомогою зі Сполучених Штатів. Це восьма партія оборонних боєприпасів від наших партнерів.

Про таке повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

"Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн!" - написав він.

Також Резніков підрахував, що з кінця січня 2022 року Вашингтон відправив до України більш як 650 тонн оборонних боєприпасів.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів.

Перша з кількох партій пакета допомоги ЗСУ від США на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня. У разі повномасштабного вторгнення російських військ офіційний Вашингтон готовий надати Україні летальну зброю.



5 Канал

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