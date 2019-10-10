За Крым до победного конца: антироссийский союз шести стран (Sina, Китай)

Похоже, в противостоянии с Россией Украина готова идти до победного конца. Президент США Дональда Трамп заявил, что в будущем Россия и США станут друзьями, а Украина будет играть незначительную роль, кроме того, он поручил приостановить оказание военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Несмотря на это, Украина по-прежнему не намерена отступать и делать выбор в пользу восстановления дружественных отношений с Россией. Во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) глава украинской делегации Елизавета Ясько заявила, что по предложению Украины был создан союз из пяти стран, которые будут противостоять России на площадке ассамблеи.

В эти пять стран входят Украина, Литва, Эстония, Латвия и Грузия, и они формируют группу "Балтик-плюс". По названию видно, что амбиции у Украины немаленькие. Этот антироссийский союз придерживается принципа открытого регионализма. Ясько также отметила, что вступить в группу сможет только то государство, которое придерживается европейской системы ценностей и неуклонно исполняет свои обязанности. Украина и другие страны союза надеются, что в скором времени к группе присоединяться и другие справедливые и открытые страны, которые не бояться противостоять угрозам и насилию.

Вскоре после объявления о создании данной группы Польша, крупное восточноевропейское государство, громогласно заявила о своем вступлении в ее ряды, что увеличило количество членов антироссийского союза до 6. Главной целью создания группы является "продолжение политики непризнания аннексии Крыма" и требование вернуть его в состав Украины. Военный обозреватель портала "Сина" считает, что ради Крыма Украина готова идти до победного конца в противостоянии с Россией.

Киев заявляет, что если Россия не вернет Крым, то у Украины будут два пути. Первый - отвоевать территорию вооруженными действиями. Второй - опираясь на поддержку международного сообщества, оказывать непрерывное давление Россию, тем самым вынуждая ее вернуть полуостров. Но Украина пошла еще дальше, встав во главе новой антироссийской организации. Страны Прибалтики, Грузия и Польша также сохраняют антироссийские настроения.

Президент Эстонии в свою очередь даже заявил, что для всех других стран Вторая мировая война завершилась в 1945 году, а для стран Прибалтики - лишь в 1994 году, когда Россия вывела войска с их территорий. Только после этого балтийский народ освободился от рабской участи. А Польша и вовсе испытывает к России особую неприязнь. Чтобы защитить себя, а в случае чего даже нанести удар, Польша по собственной инициативе предложила построить на своей территории американскую военную базу "Форт Трамп" и пригласила армию США расквартировать свои войска, а также было объявлено о том, что командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет из Германии в Польшу.

Кроме того, Польша закупила у США несколько десятков самолетов-невидимок F- 35. Можно сказать, Польша стала ударной силой в борьбе с Россией.

Антироссийский союз во главе с Украиной только-только начал свое существование, а Польша уже так громогласно заявила о своем вступлении. Очевидно, эти восточноевропейские страны в одиночку не осмелятся противостоять России, поэтому согласились сплотиться и создать антироссийский союз. Крым стал своего рода точкой приложения силы в борьбе против России. По мнению восточноевропейских стран, если не оказывать на Россию давления, Крым она не вернет.

Россия будет ощущать свою безнаказанность и начнет постепенно захватывать Восточную Европу, поэтому крымский вопрос напрямую связан с коренными интересами восточноевропейских стран, помогая Украине вернуть Крым, они тем самым защищают себя от вторжения России. Несмотря на то, что большая часть стран Восточной Европы некогда была в составе СССР, после его распада Россия тут же стала для них врагом.

Не исключено, что за действиями Украины и Польши стоят США. Таким образом, Америка отходит в сторону, а на передний план выдвигаются Польша и Украина, которые непрестанно борются с Россией. Но по существу эти страны не представляют для России никакой угрозы. Однако если они объединятся в антироссийский союз и полностью заблокируют Россию на восточноевропейском направлении, а на Дальнем Востоке в это же время продолжат обостряться противоречия с Японией, то в таком случае Россия окажется "одинокой и беспомощной".

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