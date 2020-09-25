За нардепа Юрченка внесли заставу - понад 3 мільйони гривень

За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює у хабарництві, внесли понад 3 мільйони гривень застави.

Про це "Бабелю" повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемериc.

За її словами, заставу за Юрченка внесли у повному обсязі напередодні, 24 вересня. Хто вніс кошти - у суді не повідомляють.

Нагадаємо, 21 вересня суд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Альтернативою йому призначили заставу у трохи більше ніж 3 мільйони гривень, прокурори ж вимагали заставу у 6,5 мільйона.

Юрченко на суді запевняв, що невинен. За його словами, жодних хабарів він не брав - навпаки, намагався ліквідувати тіньові схеми.

15 вересня НАБУ опублікувало відеозаписи за участі нардепа (на той час фракції "Слуга народу") Олександра Юрченка та його "помічника", які вимагали хабар за лобіювання змін до законодавства. У межах операції детектив "під прикриттям" у ролі представника промислової компанії познайомився з народним депутатом, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника хабар у $13 тисяч за внесення пропозицій до законопроєкту та надалі ще $200 тисяч для підкупу народних депутатів - членів профільного комітету.



15 вересня ВАКС обрав запобіжний захід "помічникові" Юрченка - Івана Фіщенка взяли під варту на два місяці з альтернативою застави в один мільйон гривень. Сам Фіщенко свою вину не визнає і запевняє, що не був помічником Юрченка.

В Офісі президента заявили, що Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу". 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка.

Згодом НАБУ повідомило про підозру депутату, а президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде в тюрму.

Бабель

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