За партію «Сила і Честь» Ігоря Смешка готові віддати голоси майже 6% виборців-результати опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то партія «Сила і Честь» Ігоря Смешка набрала 5,6% голосів і пройшла до парламенту.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Українським інститутом вивчення громадської думки, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

Згідно з оприлюдненими даними, окрім партії «Сила і Честь» до парламенту пройшли б партія «Слуга народу» (37,8%); «Опозиційна платформа — За життя» (13,1%), ВО «Батьківщина» (8,4%), «Європейська солідарність» (6,8%), «Голос» (6% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме).

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар’єр у 5% «Радикальна партія Олега Ляшка», «Українська стратегія Гройсмана», «Громадянська позиція» та «Опозиційний блок — Партія миру та розвитку».