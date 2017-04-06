За первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения "тишины" - Гройсман

Первое и главное обязательство, которое взяла на себя Россия - обеспечить прекращение огня - не выполняется, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

С начала апреля украинская сторона зафиксировала 250 обстрелов на Донбассе со стороны боевиков, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с премьер-министрами стран Балтии 6 апреля в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что 11 украинских военнослужащих были ранены.

"Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения "тишины", то есть первое и главное обязательство, которое взяла на себя Россия - обеспечить прекращение огня - не выполняется", - добавил он.

Гройсман подчеркнул, что Россия в марте 2017 года поставила боевикам "ДНР" и "ЛНР" 20 железнодорожных платформ с техникой и оружием, 11 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также другие виды вооружения и топливо.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Трехсторонняя контактная группа 29 марта согласовала режим прекращения огня на Донбассе, который должен был вступить в силу 1 апреля.

1 апреля утром в Минобороны Украины сообщили, что боевики нарушают режим тишины.