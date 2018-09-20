За поддержку Запада надо бороться каждый день - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что Киев успешно противостоит попыткам России разрушить международную коалицию в поддержку Украины. За четыре года Украине удалось создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в нашу поддержку, заявил Порошенко.

Об этом он сказал в четверг с трибуны Верховной Рады, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

По словам президента, за поддержку Запада нужно ежедневно бороться.

"Глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день. И за эти четыре с половиной года нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить и укрепить ее", - сказал он.

Президент также убежден, что принцип "Ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики. "Предложения его нарушить и договориться у нас за спиной время от времени следуют и тут же нами гасятся", - подчеркнул Порошенко.

Он также раскритиковал тех западных политиков, которые хотят "заглянуть Путину в душу": "Что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах. РФ поддерживает правые и лево-популистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы и референдумы, как это было в Нидерландах".

Напомним, что 13 сентября Евросоюз продлил санкции против России за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года.

Ограничительные меры включают замораживание активов и ограничения поездок. В настоящее время санкции действуют против 155 лиц и 44 субъектов.

По материалам: Интерфакс-Украина