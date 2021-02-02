За погрози журналістам збільшено штраф у 1000 разів: закон прийнято

Сьогодні. 2 лютого 2021 року, ВР прийняла Закон щодо посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв'язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності (проект No 3633).

Законом внесено зміни до ст. 171 Кримінального кодексу. Таким чином, стаття передбачатиме наступне:

1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності каратиметься штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (от 8500 до 17 тыс. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років (раніше - до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років)

2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю каратиметься штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років (раніше - до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років).

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, каратимуться штрафом від 2 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (раніше - від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 8500 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).