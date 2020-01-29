За прогулы депутатам в ноябре не выплатили почти 3 миллиона - ЧЕСНО

В ноябре 2019 года из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады народным депутатам не выплатили почти три миллиона гривень.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

"Почти три миллиона гривень - такую сумму не выплатили народным депутатам в ноябре 2019 из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. За месяц, согласно распоряжению Председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с выполнением ими депутатских полномочий ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогульщики были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили "депутатских".

Как сообщает движение "ЧЕСНО", среди прогульщиков комитетов есть пятый Президент Украины Петр Порошенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.