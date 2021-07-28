За рік «тиші» на сході України обстрілів і загиблих поменшало вдвічі

За рік від запровадження режиму припинення вогню на сході України в зоні проведення ООС стало вдвічі менше обстрілів і загиблих, а Глава держави робить усе для встановлення миру.

На цьому під час брифінгу у вівторок наголосив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

Зазначається, що 27 липня 2020 року набула чинності домовленість про встановлення на сході України режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

"Сьогодні – річниця запровадження режиму припинення вогню. Це перемир’я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. За рік до 27 липня 2020 року було понад 4 тисячі обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останній рік, з 27 липня 2020 року донині, – 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених", – наголосив Никифоров.

Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб якомога швидше у щоденних зведеннях з фронту були дані про відсутність обстрілів, загиблих і поранених.

«Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатись і в Нормандському форматі, і віч-на-віч з російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші. Однак саме мир залишається головним пріоритетом Президента України», – зауважив прессекретар глави держави.

Як повідомлялося, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі оприлюднила дані, що на сході України за рік режиму припинення вогню, який почав діяти 27 липня 2020 року, загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень.

При цьому в делегації заявили, що у порівнянні з періодом із липня 2019 до липня 2020 року смертей українських військових удвічі менше, утричі менше поранених, майже утричі менше обстрілів. Так, з 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації здійснили 4257 обстрілів, загинули 88 українських військовослужбовців, 494 – отримали поранення.

З опівночі 27 липня 2020 року на території Луганської та Донецької областей почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Відповідне рішення ухвалили 22 липня 2020 року три сторони - Україна, Росія та ОБСЄ.