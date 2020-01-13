За сбитый самолет МАУ отвечает правительство Ирана - Пристайко

Следователи должны узнать, кто отдал приказ и кто нажал кнопку. Всех этих людей следует наказать, отметил глава МИД Украины.

За крушение самолета авиакомпании МАУ должны понести ответственность не только иранские военые нижнего звена, но и их руководство. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Reuters в понедельник, 13 января.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на какого-нибудь солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто отдал приказ, кто нажал кнопку. Все... всех этих людей следует наказать", - заявил Пристайко.

Он отметил, что украинские следователи - многие из которых были привлечены к расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского самолета, сбитого над Донбассом в 2014 году - должны занять центральное место в нынешнем расследовании.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков", - сказал министр и добавил, что также должны быть привлечены эксперты из Франции и авиаконцерна Boeing.

"Они (Иран - ред.) обязались отдать их (черные ящики - ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", - подчеркнул Пристайко.

Ранее стало известно, что на этой неделе в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ.