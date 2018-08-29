За срыв печати учебников уволят целый институт - Гриневич

Учебники теперь планируют успеть допечатать в течении месяца.

Всех сотрудников Института модернизации содержания образования (ИМЗО), который отвечает за печать учебников планируют уволить и провести повторные конкурсы на должности.Такие планы стали результатом срыва сроков печати учебников.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УП.

Все необходимые учебники планировали доставить в школы до 1 сентября, сейчас сроки сдвинули на месяц вперед. По словам Гриневич, это произошло, в частности, в связи с плохой экспертизой Института модернизации содержания образования.

"Мы не можем, как министерство, допустить к печати учебники по истории Украины для 10 класса и 5 класса, в некоторых из которых присутствует абсолютно советская историография. Учебники по гражданскому образованию отправили на доработку. Мы не можем допустить, чтобы подобные учебники попали в украинские школы. Лучше мы их еще подождем", - пояснила министр.

Минобразования планирует провести аудит и реорганизацию ИМЗО.

"Аудит я уже назначила на 4 сентября- 5 октября. По его результатам состоится реорганизация, предусматривающая увольнение всех сотрудников и проведение повторных конкурсов на должности", - отметила Гриневич.

Кроме того, будут установлены новые правила экспертизы. Как обещают в МОН: все эксперты будут проходить обязательное обучение экспертизу каждого учебника будут проводить несколько экспертов эксперты получать достойную заработную плату платформа для проведения экспертизы будет автоматизированная будет определен перечень критериев, которым должен отвечать учебник эксперт будет отвечать за качество проведения экспертизы оценка экспертов будет максимально конкретизированной

Гриневич также отметила, что процедуру экспертизы учебников заберут от ИМЗО и передадут другому учреждению - Учебно-методическому центру по вопросам качества образования.

Как сообщалось 17 августа, Гриневич рассказала, где бесплатно достать любой школьный учебник.

Bigmir)net Новости

http://news.bigmir.net