За время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев - Порошенко

За время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии.

"Выполняя свой долг перед народом, нацгвардейцы не жалеют ни здоровья, ни жизни. За время проведения АТО получили ранения 794 гвардейца. В нашей памяти навсегда останутся имена 212 героев, которые погибли на Востоке. И четверо ребят, которых убили псевдопатриоты под Верховной Радой", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 25 марта 2018 года, погиб один украинский военный, еще один получил боевую травму. В общем НВФ 44 раза открывали огонь по украинским позициям.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов агрессор обстрелял украинские оборонные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков.