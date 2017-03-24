За время АТО погиб 21 сотрудник СБУ, более 100 ранены

21 сотрудник Службы безопасности Украины погиб, более 100 ранены с начала антитеррористической операции. Об этом сказал президент Петр Порошенко по случаю 25-летия СБУ, передают Українські Новини.

"С начала российской агрессии СБУ потеряла 21 воина и более 100 получили ранения", - сказал он.

Присутствующие на мероприятии в Киевской области по случаю 25-летия службы помянули погибших минутой молчания.

Как сообщали Українські Новини, за время проведения антитеррористической операции в ее ходе погибли 2 608 украинских военнослужащих.

Отметим, что с 29 января в Авдеевке погибли 10 военных, 66 были ранены.

Напомним, боевики 94 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции 23 марта, ранены 3 украинских военнослужащих.