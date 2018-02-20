За время войны на Донбассе погибли более семи тысяч мирных граждан, - Порошенко

За время российской агрессии на Донбассе погибли более 7 тысяч мирных жителей и 2348 украинских военных

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе презентации проекта- победителя номинации Мемориал Героев Небесной сотни, сообщили "ДС" в пресс- службе главы государства.

Порошенко во время выступления подчеркнул, что Украина восстановит территориальную целостность, а также пообещал сделать все, чтобы Украина была объединенной.

"Сегодня перед памятью Героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединенной и объединенная Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму. Об этом надо помнить ради каждого из Героев Небесной сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений, и каждого из более 7 тысяч гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии. Мы сделаем все для того, чтобы Украина была объединенной", - отметил Порошенко.