За Януковича думали американцы - СМИ

Команда американского политтехнолога Пола Манафорта готовила ответы для Виктора Януковича на пресс-конференцию к 100 дням его президентства.

"Среди ожидаемых вопросов были такие: его главные достижения за этот срок, что он думает о наступлении на свободу прессы, программа реформ и урезание субсидий для населения, оценка работы правительства Азарова и возможность увольнения министров, которые не нравятся обществу (министра образования Табачника и вице премьера Владимира Семиноженко)", - пишет российская служба BBC

Также политтехнологи предполагали вопрос, планируются мероприятия с участием жены лидера Партии регионов, которая последний раз появлялась на публике во время инаугурации.

На такой вопрос Януковичу советовали ответить: "Президентский пост - авторитетная роль, но первая леди имеет еще больший авторитет".

Среди прочего подготовили ответ на вопрос о венке, упавший на него у могилы Неизвестного солдата, и его чувства в тот момент.

"Для меня этот день был очень эмоциональным. Я думал о мужчинах и женщинах, погибших во Второй мировой войне, я думал о моем друге - президенте (Польши. - Gazeta.ua) Качинском, погибшем на пути в Катынь, где он собирался помянуть погибших поляков. Я действительно не заметил ни ветра, ни дождя. Получить удар венком по голове в тот день - это, вероятно, единственное, что не дало мне тогда заплакать", - должен был сказать Янукович.

Также команда Манафорта продумала ответ о том, появится ли в стране общественное радио и телевидения.

"Мы бы хотели иметь в Украине общественное радио и телевидение. Но я не хочу быть единственным, кто предлагает дорогие новые программы в период экономических трудностей. Мы просим всех украинцев принять уменьшение количества новых рабочих мест, зарплат, пенсий, все виды личных жертв... Когда Украина снова поднимется - можем устроить общенациональное обсуждение о том, как инвестировать наш профицит бюджета в будущее Украины", - говорилось в ответе.

О статусе русского языка Януковичу советовали говорить, что "многие демократические страны в Европе и Северной Америке используют два и более языков", что "ни один украинец не должен быть дискриминированный", и стандарты должны устанавливать местные общины.

Политтехнологи предполагали вопрос о подписании так называемого "пакта Януковича-Медведева", который продлил на 25 лет базирование российских войск в Севастополе.

"Харьковские соглашения были критическими для восстановления нашей экономики и начала реальных реформ. В результате этих соглашений мы достигли снижения цен на газ на 30%, что позволило нам закрыть наш бюджетный дефицит и достичь соответствия условиям МВФ для получения финансовой помощи", - говорилось в конспекте .

Януковичу предлагали проводить параллели с Японией, которая "поступила так же, продолжив соглашение о пребывании американских военных баз, так как обе пролонгации вносят стабильность в регион, улучшают отношения между странами".

"Все, чего мы достигли, на данном этапе укрепляет Украины как нацию", - должен был утверждать Янукович на упреки в предательстве национальных интересов.

Полу Манафорту, бывшему пиарщику Виктора Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Трампа, в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Манафорту может грозить до 80 лет заключения.