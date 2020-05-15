За Зеленського загальмувалося зближення України з НАТО і ЄС - Єлісєєв

У перший рік президентства Володимира Зеленського процес зближення України з Євросоюзом загальмувався, а реальна інтеграція в НАТО була фактично поставлена на паузу. При цьому певні успіхи у відносинах з ЄС Зеленський все ж продемонстрував на початку своєї каденції, пише надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв в своїй статті для ZN.UA.

"Володимир Зеленський успішно пройшов випробування першим після обрання візитом до Брюсселя. Позитивним було поступове налагодження двосторонніх відносин керівника Української держави з новим складом керівництва ЄС. Варто відзначити підтвердження послідовності зовнішньополітичного курсу на інтеграцію до ЄС і сигнал про готовність реалізувати політику секторальної інтеграції України на основі "чотирьох союзів" (енергетичний союз, цифровий ринок, юстиція та безпека, митне співробітництво)", - відзначає автор.

Проте вже у 2020 році і українське суспільство, і європейські партнери стали свідками початку поступового гальмування новою владою процесу зближення з Євросоюзом. Про це свідчать і програми уряду президента Зеленського, і реальні дії "Слуг народу" зі згортання широкого спектру впроваджених євроінтеграційних реформ, насамперед у сфері антикорупційної політики.

"Команда Зеленського продовжує ходити до ЄС за грошима, лякаючи банкрутством України, а паралельно зачищає реформовану прокуратуру, НАБУ, знищує незалежність судової гілки влади, загрожує прозорим публічним закупівлям, піддає ревізії реформу державної та медичної служб. До того ж все частіше вустами своїх речників команда Зеленського починає голосно розмірковувати на тему "А що нам дав Євросоюз? А навіщо нам Угода про асоціацію?". Як наслідок, пройшов рік, а Зе!команда так і не змогла отримати жодного євроцента макрофінансової допомоги ЄС. Добре, що Євросоюз ще не махнув рукою на "команду реформаторів" і залишає відкритими двері для програм макрофінансової допомоги, включаючи нову пропозицію об'ємом 1,2 мільярда євро", - констатує дипломат.

На думку Єлісєєва, нова владна команда все частіше розглядає реформи як "хотілки" західних партнерів, а не як рецепт становлення сильної, європейської, конкурентоспроможного, демократичної держави.

"Це до болю нагадує як риторику часів Януковича, так і наратив Кремля про доцільність власного, "третього" шляху для України, "мосту" цивілізацій. На жаль, це - шлях до "сірої зони" між Заходом і Росією і, як наслідок, затягування України в російську зону впливу і втрата української незалежності і державності", - застерігає автор.

Характеризуючи відносини з НАТО, Єлісєєв вказує на фактичне призупинення реальної інтеграції України в структури Альянсу: "Під приводом "прагматизації співробітництва" українська дипломатія фактично знизила рівень амбіцій, обмеживши його лише прагненням бути включеним у Програму розширених можливостей альянсу. Так і не було використано Лондонський саміт НАТО в грудні для винесення Україною питання про отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ)".

"Надалі важливо спостерігати, щоб "карта НАТО" з легкої руки Зеленського не опинилася в минулому в ході чергових "пакетних торгів" за тимчасове примирення з Росією", - наголошує дипломат.