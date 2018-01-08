Зачем лжет Высший совет правосудия

Ложью ВСП пытаются скрыть очередной большой обман всего общества в его ожиданиях справедливых и честных судов. И именно решения ВСП, ВККС, Президента, а не тревожные посты активистов, провоцируют ненависть к судьям и недоверие к судам и судебной реформе.

"Маленькая ложь общественных активистов - все ради пиара?" - под таким заголовком в канун Нового Года появилась новость ... Нет, не на типичных "сливных бачках", а на официальной странице и сайте Высшего совета правосудия.

Что же заставило работников ВСП оторваться от нарезания новогоднего оливье и писать такие остроты против активистов? Оказалось, что это было ответом на мой пост, где я упомянул даже не сам Высший совет правосудия, а обещание Президента, данное в 2015 году во время программного интервью Первому национальному.

Тогда Президент сказал: "Я не принимаю, когда судьи-взяточники, когда судьи, осуждавшие автомайдановцев, судьи, осуждавшие политических лидеров оппозиции из-за круговой поруки, будут думать, что им это сойдет. Они будут в тюрьме".

Я вспомнил эти слова, потому что именно 29 декабря 2017 года, аккурат на 4- ю годовщину поездки автомайдана в Межигорье, Петр Порошенко подписал Указ о назначении судьями Светланы Захарчук, Марины Антонюк и Марии Зелинской. Это именно те судьи, которые во времена Революции Достоинства осуждали невинных за поездку к резиденции Януковича. Итак, Президент обещал им тюрьму, а взамен предоставил право бессрочно носить судейскую мантию и осуществлять"правосудия".

Сразу отвечу тем, кто напоминает о полномочиях Президента: мол, он не может не назначить судей, на которых внесено представление Высшего совета правосудия. И вообще - не Президент проводит отбор, назначения и увольнения судей. Да, но разве Президент сажает в тюрьму? Почему тогда он утверждал, что эти судьи будут там? Речь не о непосредственных действиях Президента, а о векторах движения, которые безусловно определяет именно Президент. Поэтому говорить "причем здесь Президент", когда именно он инициировал реформу, которая приводит к таким результатам, это то же самое, что говорить - "причем здесь Янукович, он же ведь не расстреливал Небесную сотню и не уполномочен руководить Беркутом".

Очевидно, именно напоминание о невыполненных обещаниях Президента заставило Высший совет правосудия так бурно реагировать и сделать обвинение в отношении меня, которое элементарно опровергнуть.

Я заявил, что эти судьи "осуждали автомайдановцев". И они таки их осуждали. Невиновных. За несуществующие нарушения. На основании сфальсифицированных документов. Все трое.

Например, вот решение судьи С. Захарчук:

Марина Антонюк лишала автомайдановцев прав управления транспортными средствами, а Мария Зелинская штрафовала абсолютно невинных водителей за поездку в Межигорье.

Действительно, ни Высший совет правосудия, ни Высшая квалификационная комиссия судей не признала эти факты достаточными, чтобы не назначать этих судей. Но разве такие решения являются обоснованными и справедливыми?

Напоминаю, что согласно п. 48 Переходных положений Закона "О судоустройстве и статусе судей" ВСП имеет право не вносить представления о назначении судьи при наличии обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением. Разве назначения "судей Майдана" на должности бессрочно положительно повлияет на и так лежащее доверие к суду? То-то же.

Давайте более подробно проанализируем, какие решения выносили эти судьи и действительно ли не было оснований для их неназначения.

Судья Подольского районного суда Киева Светлана Захарчук

Эта судья рассматривала три дела, имевших отношение к поездке в Межигорье 29.12.13. В одном из дел она четко для себя идентифицировала, что владелец автомобиля действительно не имел никакого отношения к акциям протестов. К этому водителю она не применила санкции и закрылапроизводство.

Зато других двух, которые не отрицали свою причастность к евромайдану, она лишила прав управления транспортными средствами, несмотря на то, что водителипредъявляли доказательства их невиновности и в деле не было никаких доказательств их вины. Один из водителей (Александр Катруша), вообще в то время, когда его якобы останавливали работники ГАИ, был в совершенно другом месте на тренировке по волейболу. На суд он привел 3-х свидетелей и просил истребовать данные с камер видеонаблюдения, но судья Захарчук отвергла все ходатайства и доказательства и признала его виновным.Кстати, на ее заседании были наблюдатели, которым она запрещала делать любую фиксацию судебного процесса. Но они все же сделали аудиозапись и то, как Захарчук вела это дело, можно послушать здесь.

Еще одно решение о лишении прав она вынесла по Дроботу А.П.

Оба решения судьи С.Захарчук были признаны Апелляционным судом Киева незаконными и отменены в связи с отсутствием события правонарушения. Одно из решений выносил действующий член ВСП - М.Худык

Временная специальная комиссия решением от 19 мая 2015 года N31/02-15 признала в действиях Захарчук нарушение присяги и рекомендовала ее освободить. Однако Высший совет юстиции (как тогда назывался ВСП) хотя и установил нарушения в ее действиях, все же решил, что оснований для увольнения нет и направил это дело в Высшую квалификационную комиссию судей. Я был одним из адвокатов Александра Катруша и мы привели аргументы, почему С.Захарчук нарушила присягу, однако Высший совет юстиции полностью их проигнорировал и даже не упомянул о них в своем решении. Но член ВРП Андрей Бойко написал свое особое мнение, где четко указал, что действия С.Захарчук заслуживают ее освобождения:

Решение С. Захарчук ничем не отличается от решений, за которые ВСП освобождал других судей, но она избежала освобождения благодаря прецеденту "Чауса-Бенедисюка". Тогда ВСЮ нужно было сохранить в должности судью Чауса, который вынес "нужное" решение по делу Корбана. В результате был создан прецедент - одно неправосудное решение не является основанием для увольнения. Благодаря этому многие судьи Майдана избежали ответственности, в т.ч. Захарчук. И именно ВСП является ответственным за создание такого правила.

Кстати, докладчиком по делу С.Захарчук была член Высшего совета правосудия и победитель конкурса в Верховный Суд Алла Лесько. Ее действия как члена ВСП при рассмотрении данного дела стали одним из оснований вынесения Общественным советом добродетели вывода о несоответствии Аллы Лесько критериям добропорядочности.

Вы не найдете в открытом доступе Решение Высшей квалификационной комиссии судей по судьи С.Захарчук. И только из сообщения ВСП мы узнаем, что ВККС вообще не нашла в действиях Захарчук никаких нарушений.

ВСП несколько раз переносил рассмотрение вопроса по С.Захарчук, но 7 ноября 2017 года таки внес представление о назначении ее бессрочно, несмотря на обращения от общественных организаций о том, что это крайне негативно повлияет на доверие к судебной власти.

Судья Шевченковского районного суда Киева Марина Антонюк

Эта судья не только выносила решения в отношении участников поездки в Межигорье, но на прямой вопрос об этом просто врала членам ВСП, что не выносила таких решений. Однако она вынесла, как минимум, два постановления о лишении прав управления, связанных с поездкой в Межигорье (дело N761/47/14-п и N761/2801/14-п). Такую же ложь М. Антонюк указала в декларации добродетели.

Обращаю внимание, что судья тщательно скрывает факт вынесения этих решений, и до сих пор вы не найдете решений Антонюк по автомайдановцам в Реестре судебных решений.

А избежала она наказания вместе с известным судьей О.Линником, который недавно вынес издевательски мягкий приговор титушководу Юрию Крысину.

В августе 2014 по жалобе Павла Петренко относительно Линника и Антонюк было возбуждено дисциплинарное дело. Это дело лежало в ВККС, и уже действующий состав ВККС, который возглавляет Сергей Козьяков, в течении года ничего не делал, а потом прекратил производство по нему ... в связи с пропуском срока привлечения к ответственности.

Кроме дел Майдана она засветилась в очень интересном деле одесского сепаратиста Антона Давидченко. Благодаря изменению реального срока на условный он бежал в Россию, где в эфире заявил, что ему удалось выехать из Украины благодаря коррумпированности украинских судов.

Но все это не помешало ей получить представление от Высшего совета правосудияна бессрочное судейство.

Судья Соломенского районного суда Киева Мария Зелинская

Эта судья категорически отрицает, что она лишала кого-либо прав управления транспортными средствами. И это действительно правда. Я никогда не утверждал, что она это делала. Но эта судья во времена Майдана привлекла, как минимум, трех участников поездки в Межигорье к ответственности в виде штрафа (дело1, дело2, дело3). Водителей во время суда не было, в материалах не было подтверждения их вины, рапорты были сфальсифицированы. Но судья решила, что они виновны.

Одна из этих водителей - Юля Волкова, чей автомобиль 23 января 2014 года в переулке Крепостном был полностью разбит Беркутом.Она даже не знала, что ее судили за ту поездку.

И судья явно лукавит, когда утверждает, что не знала об осуждении автомайдановцев, потому что сама же отменила свое постановление на основании специального Закона "О недопущении преследования ...". То есть она сама идентифицировала их как участников акций протеста.

Кстати, М.Зелинская в соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 3 Закона "Об очищении власти" подлежит люстрации и должна быть освобождена за сам факт вынесения таких решений. Департамент люстрации Минюста подавал такие обращения, но ВСП отказался судей увольнять. Сейчас дело находится в суде.

Решение всех трех судей аналогичны сотням других решений, которые выносились с целью преследования участников акций протестов, базировались на фальсифицированных документах и несуществующих нарушениях, а также содержат очевидные признаки неправосудности. Эти решения являются предметом расследования в рамках уголовного производства, осуществляемого Департаментом специальных расследований ГПУ. Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют о том, что они выносились на основании указаний из Администрации Президента Януковича. О таких указания дала показания одна из членов ВСП - Ирина Мамонтова. Также есть данные, что в Шевченковском суде такие решения выносились под давлением бывшего главы этого суда - Мелешак О.В..То есть, все эти решения не были результатом ошибки, а были исполнением указаний с целью преследования участников протестов.

Таким образом, никакой лжи относительно судей в моем посте не было, а ложью является заголовок новости ВСП о "маленькой лжи активистов".

Несколько слов о других аргументах в заметке ВСП.

"Сам по себе факт рассмотрения определенной категории дел не является и не может быть основанием для увольнения судьи",- пишут высокооплачиваемые специалисты из ВСП. Но почему-то забывают, что есть Закон "Об очищении власти" (то есть люстрации), согласно которому основанием для увольнения судей является сам факт привлечения ими к административной ответственности лиц, освобожденных в дальнейшем от ответственности по специальному закону "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21.02.2014 N743-VII. Поэтому такое утверждение ВСП, пользуясь терминологией самого ВСП, является ложью.

Еще ВСП приводит очень интересную статистику - "166 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка в период с 1.01.2017 по 1.12.2017. Таких массовых увольнений в системе не было за весь период деятельности Совета." Я даже заскриню это утверждение:

Это вызывает искреннее удивление, так как по данным сайта ВСП за весь 2017 год Совет принял решение о привлечении к ответственности всего 96 судей, из которых только 56 - об увольнении. На данный момент 6 решений об увольнении уже отменено самим ВСП. То есть максимум 50 судей уволены за нарушения. В целом за 2,5 года деятельности этого состава ВСП уволены лишь 10% от общего числа "судей Майдана". То есть 166 уволенных судей - очередная "маленькая ложь".

Но хочу обратить внимание на важный момент. ВСП обосновывает свою позицию тем, что и ВСП, и ВККС надлежащим образом проверили все приведенные факты относительно судей и пришли к выводу, что этих судей нельзя увольнять. При этом указывают недостоверную информацию. В частности, утверждается, что "решение и мотивы их принятия обнародованы". Однако это тоже неправда - решения ВККС относительно этих судей не являются публичными, их нет на сайте ВККС и никто не может ознакомиться с ними.

И этот месседж - страшный. Потому что для "обновленных" ВСП и ВККС, отвечающих за реализацию судебной реформы и постоянно хвалимых Президентом осуждение невиновного не является препятствием для назначения такого судьи бессрочно, а что уж говорить о наказании! Не важны для этих органов и ожидания общества, которое требует очистки от таких "судей". Безразлично и доверие к суду, которое при таких назначениях не имеет никаких шансов вырасти. Очевидно, что и ВСП и ВККС имеют другую цель.

При таких обстоятельствах обещания Президента о результатах судебной реформы будут иметь судьбу обещания о наказании судей, которые осуждали автомайдановцев.

Ложью ВСП пытаются скрыть очередной большой обман всего общества в его ожиданиях справедливых и честных судов.

И именно эти решения ВСП, ВККС, Президента, а не тревожные посты активистов, провоцируют ненависть к судьям и недоверие к судам и судебной реформе.

Роман Маселко, адвокат; опубликовано в блоге автора на сайте издания Украинская правда