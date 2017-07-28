Зачем США постоянно напоминают Киеву о необходимости решительной борьбы с коррупцией

Есть как минимум четыре фактора, которые объясняют жесткую позицию США в отношении проблемы украинской коррупции, и, поскольку они весьма серьезные, ждать поблажки от Америки вряд ли стоит

США продолжительное время требуют от Украины усилить борьбу с коррупцией. Интерес США к этому вопросу связан, по существу, с четырьмя факторами: озабоченность по поводу возможного истощения Украины в краткосрочной перспективе; возникновение народных беспорядков, которые приведут к насильственному свержению президента Порошенко; политическая и финансовая усталость западных доноров (главным образом МВФ и ЕС) из-за сохраняющейся и укоренившейся проблемы коррупции в Украине; возможный провал политического проекта по созданию Украины как страны, ассоциированной с Западом и, следовательно, ликвидация ее нынешнего статуса европейского национального государства, где политическая модель по-прежнему частично постсоветская. К слову, последний момент весьма важен для Европы, поскольку такие изменения в Украине могли бы преподать урок всему постсоветскому пространству и привести к большим изменениям во всей Евразии.

Еще один вопрос, связанный, хотя и косвенно, с проблемой коррупции, - это конфликт на Донбассе. Один аспект заключается в том, что коррупция, укорененная на высоких уровнях в государственной администрации, снижает эффективность украинской армии в борьбе против России и сепаратистов. Порошенко хочет завоевать популярность, пытаясь добиться результатов в войне на Донбассе, поддерживая бескомпромиссную, "ястребиную" позицию в войне, поддерживая украинские военные продвижения на Донбассе, чтобы получить территории и военные преимущества и не "прогнуться" под политические и территориальные требования России. Но, делая это, он также намеренно отвлекает внимание страны от серьезной проблемы коррупции: он и его окружение запутались. Таким образом, продление войны на Донбассе становится инструментом для Порошенко, чтобы избежать серьезной борьбы с коррупцией в высших эшелонах государственного аппарата, с которым он тесно связан.

Поэтому США напоминают Порошенко, что война на Донбассе, безусловно, очень важна, она важна для выживания Украины и безопасности Европы, но она не может заменить серьезную борьбу с коррупцией, что также мешает притоку инвестиций. Потому что отсутствие доверия иностранных инвесторов к прозрачности и подотчетности государственных служащих одновременно разрушает украинскую экономику и отпугивает иностранных инвесторов. Эту суровую критику также можно истолковать как строгое предупреждение Вашингтона: если не будет очень серьезной борьбы с коррупцией, среди прочего, и в окружении президента, это может привести к чему угодно, тут такая скрытная угроза, в том числе и для Порошенко лично, что может прекратиться выдача кредитов МВФ и другими важными международными донорами, что в свою очередь приведет к финансовому дефолту Украины или народным восстаниям, которые могут разрушить эту власть, как это произошло с Януковичем в 2014 году.

Впрочем, более действенно было бы включить украинских коррупционеров в черные списки правосудия США и привлечь их к международному правосудию. Ведь чувство безнаказанности следует пресечь раз и навсегда. На сегодняшний день решительные меры против коррупционеров могут быть реалистичными и действенными, если только они будут предприняты международными правоохранительными органами в целях прекращения коррупции в Украине. Это может иметь, несомненно, хорошие последствия в борьбе с коррупцией, но, с другой стороны, также ударит по национальному суверенитету украинского государства.

Конечно, это навязывание повестки дня со стороны администрации США также может быть хорошо объяснено фактом оказания давления на Порошенко из-за того, что Трамп может иметь личную обиду на украинские власти, поскольку во время избирательной кампании в 2016 году они открыто встали на сторону другого кандидата - Хиллари Клинтон.

Что касается прессы США, которая также часто пишет об украинской коррупции, то это, безусловно, отражает взгляды и отношение элит США и, в определенной степени, также основные идеи политического истеблишмента в Вашингтоне к этому вопросу. Хотя в основном это частные взгляды и они не отражают идеи Капитолийского холма или политического истеблишмента США в целом. Так что я бы не утверждал, что в этих публикациях, как вот недавно была публикация на сайте FoxNews, есть прямой посыл украинским властям от Белого дома. Эти "упреки" прессы относительно украинской коррупционной проблемы могут отражать некоторые идеи политического или научного сообщества, но также считаться прямым поощрением к усилению борьбы с коррупцией со стороны украинского государства и прежде всего украинского гражданского общества. Ведь именно оно страдает от такого положения вещей в стране.

Если вы помните, в американской прессе, а конкретно в Foreign Policy, была высказана идея отдать борьбу с коррупцией в Украине некой организации смешанного типа - как с международным участием, так и с национальным, - которая должна работать в рамках украинского законодательства, подменяя украинскую судебную систему, которая часто чревата коррупцией. Но тут еще следует обозначить идеологический фактор, который также должен быть включен в эту очень сложную картину. Трамп имеет немецкие корни и видит такое устройство мира и международных отношений, в котором все достается сильному. У него эдакий гиперреалистичный подход к политике. Отсюда и его идеологическое восхищение Путиным. Но при всем этом Трампу надо следить, чтобы не сойти с тропы демократии, международного порядка, основанного на праве, а не на силе. Иначе это вызовет противодействие Сената США, который подавляющим большинством поддерживает конфронтацию с Кремлем.

Грегорио Баджиани, для совместного проекта 112.ua и IMEE-analytics