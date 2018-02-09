Задержан беглый экс-депутат Александр Шепелев

Правоохранители задержали народного депутата пятого и шестого созывов (2006-2012 годы) Александра Шепелева, которого обвиняют в ряде преступлений и который до последнего времени находился на территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Украинская правда.

"Вчера задержали. Сегодня (9 февраля - ред.) будут избирать меру пресечения. Время еще не назначили", - сказала она.

Некоторые СМИ сообщают, что меру пресечения Шепелеву будут избирать в Печерском райсуде Киева, однако в пресс-службе суда в комментарии LIGA.net эту информацию не подтвердили.

"В канцелярии Печерского суда не располагают информацией о заседании по избранию меры пресечения Шепелеву", - сообщили в пресс-службе.

Шепелеву инкриминируют организацию растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, организацию отмывания доходов, полученных преступным путем, организацию служебного подлога, организацию незаконного завладения транспортным средством, организацию умышленного убийства, организацию покушения на умышленное убийство.

Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка. Также депутат Верховной Рады пятого и шестого созывов фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера Родовида Сергея Дядечко.

Александр Шепелев (фото - соцсети)