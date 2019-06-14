Задержан глава "Центральной избирательной комиссии ДНР", - Луценко

Сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ задержали главу "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 14 июня.

ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена, - написал Луценко.

Напомним, Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

Напомним, что в разгар войны с РФ нчальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко выложил в Сети фото состава управления специальных операций, нарушив тем самым закон о гостайне.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович признан виновным в государственной измене.

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