Задержание мэра Одессы: Сторона обвинения искусственно нагнетает ситуацию, - адвокат

Сторона обвинения искусственно нагнетает ситуацию по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в комментарии изданию "Взгляд из Одессы" сообщил адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак.

"Я, как адвокат мэра, лично сообщил детективам о том, что он прерывает командировку и прибывает в Киев для проведения следственных действий. Почему этот факт укрывается; кому это выгодно, пока не известно.

Действительно, попытки скрыть тот факт, что детективам НАБУ было известно о планах мэра Одессы прибыть 14 февраля в Киев, вызывают множество вопросов. Это может свидетельствовать о слабой позиции стороны обвинения. По практике знаю, что это осуществляется исключительно для давления на суд", - отметил Александр Лысак.

Он добавил, что 5 февраля Геннадия Труханова вызывали на допрос в качестве свидетеля. В этом же качестве его допрашивали, в последний раз, 3 октября 2017 года.

"На протяжении 12 часов он ответил на 72 вопроса. Вопрос, что произошло с момента объявления подозрения, пока тоже остается без ответа", - добавил адвокат.