Задержание украинского журналиста в Москве: консулы выясняют обстоятельства

Украинские дипломаты, находящиеся в Москве, занимаются проверкой информации относительно задержания корреспондента информационного агентства "УНИАН" Романа Цимбалюка в российской столице. С таким заявлением выступил глава консульского управления обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, пишет УНИАН.

Он уточнил, что на данный момент у него только информация об уточнении задержания.

При этом представитель внешнеполитического ведомства пообещал, что как только получит какую-либо дополнительную информацию, обязательно ее обнародует.

"Мне известна эта информация. Консул проверяет эту информацию. Я, как только получу официальное подтверждение, сразу же проинформирую", - сказал Кирилич.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 21 марта московская полиция задержала собственного корреспондента информационного агентства "УНИАН" Романа Цимбалюка.