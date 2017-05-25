Задержания экс-налоговиков: Аваков заявил, что силовики задержали не всех, кого планировали

Силовикам не удалось задержать всех экс-налоговиков из тех, кого планировали.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, - сообщает канал 24.

"Одного подозреваемого задержали прямо в аэропорту Борисполь, других - не дома, но тоже задержали. Я не буду комментировать, сколько нам не удалось ( задержать - ред.). Не всех удалось задержать с тем, что планировалось изначально", - заявил Аваков.

Он подчеркнул, что у задержанных проводились обыски, чтобы найти бумаги и ценности.

Напомним, Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

Бывший руководитель Государственной налоговой службы в Полтавской области Владимир Задорожный, задержанный во время масштабной антикоррупционной операции 24 мая, вышел на волю. Печерский районный суд Киева решил назначить Задорожному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Двум киевским налоговикам, экс-председателям районных управлений налоговой инспекции, позволили выйти под залог в размере 1 млн, а экс-руководителя налоговой Подольского района Алексея Ярошенко, которого обвиняют в сотрудничестве и участии в схемах Януковича, отпустили из зала суда под личное обязательство без браслета.

Отметим, масштабную антикоррупционную операцию провели Генпрокуратура и МВД. После обысков были задержаны 23 бывших высоких областных чинов Министерства доходов и сборов из восточных и южных областей, а также Киева. Над этим совместно работали 1700 полицейских и полтысячи работников прокуратуры.

Судейское "милосердие" и сокровища задержанных: новые подробности дела экс- налоговиков

Один за другим суд отпускает на волю привезенных в столицу подозреваемых в коррупции чиновников. Для большей части находятся средства для залога, кого отпускают под личное обязательство и даже без электронного браслета.

По материалам Телеканал 24