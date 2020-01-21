Задержанного в Германии Онищенко будут судить заочно

Высший антикоррупционный суд Украины провел первое заседание в так называемом "газовом деле", ключевым фигурантом которого является беглый экс- депутат Александр Онищенко, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора. Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров САП о проведении специального судебного производства в отношении обоих обвиняемых", - говорится в сообщении.

Также судьи приняли решение обратиться в порядке международного сотрудничества к Федеративной республике Германия для вызова Александра Онищенко в суд. Чтобы подозреваемый успел получить повестку и явиться в суд, рассмотрение дела отложено до 10:00 4 мая 2020 года.

Напомним, 29 ноября подозреваемого задержали в немецком городе Аахен. Теперь суд Германии должен вынести решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину. Также должна быть определена мера пресечения на период рассмотрения вопроса. Сейчас Онищенко находится под стражей.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил о том, что Онищенко проиграл суды в Испании, не смог обжаловать экстрадицию и должен вернуться в Украину в декабре. При этом Сытник не исключил, что экс-депутат попытается сбежать в Германию или другую европейскую страну.

Как сообщалось, 27 июля 2018 года в Национальное антикоррупционное бюро отчитались о завершении досудебного расследования дела о хищении средств "Укргаздобычи". Основным подозреваемым в "газовом деле" является беглый народный депутат Александр Онищенко. Он не явился в прокуратуру для вручения обвинительного акта, и суд разрешил заочное производство по "газовому делу".

По данным следствия, Онищенко является организатором и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно завладели более 1,6 млрд гривень от реализации природного газа. В результате таких действий "Укргаздобыче" (100% акций принадлежат "Нафтогазу") нанесены убытки на сумму более 740 млн гривень.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники "Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний.

Расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей", началось в декабре 2015 года. В июле 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. На момент голосования он уже сбежал за границу. Сейчас он находится в национальном розыске.