Задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу вручено подозрение в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"26 июля задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Д.Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно; а также представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.

"Сейчас решается вопрос о подаче ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому", - добавили в НАБУ.

Детективы осуществляют досудебное расследование преступлений, к которым может быть причастен Д.Сус в различных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.

Напомним, руководитель САП Н.Холодницкий заявил, что вопрос о мере пресечения Д.Сусу будет решен сегодня-завтра.

Задержанному экс-прокурору Сусу сообщено о подозрении

КИЕВ. 26 июля. УНН. Задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу вручено подозрение в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"26 июля задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Д.Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно; а также представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.

"Сейчас решается вопрос о подаче ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому", - добавили в НАБУ.

Детективы осуществляют досудебное расследование преступлений, к которым может быть причастен Д.Сус в различных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.

Напомним, руководитель САП Н.Холодницкий заявил, что вопрос о мере пресечения Д.Сусу будет решен сегодня-завтра.

Источник: УНН