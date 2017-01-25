Задержанную за взятку в $50 тыс. сотрудницу Одесской таможни перевели на должность в Киеве - СМИ

Лариса Арефьева, которую на должности заместителя руководителя Одесской таможни задержали за взятку в $50 тыс., была впоследствии назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы Украины, пишет bihus.info

Руководство Государственной фискальной службы Украины назначило на должность начальника отдела таможенного аудита Департамента аудита ГФС Ларису Арефьеву, которая осенью 2015 года в бытность заместителя главы Одесской таможни была задержана за взятку в $50 тыс., пишет bihus.info.По данным издания, в 2015 году Арефьева "сбежала от правоохранителей", а официально Одесская таможня сообщила, что она на больничном.

В то же время руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская уверяла, что на таможне Арефьева не работает, и ей неизвестно, куда она исчезла. А глава ГФС Роман Насиров вообще отрицал факт получения Арефьевой взятки..

Новую должность Арефьева указала в электронной декларации за 2015 год.

По информации издания, замглавой Одесской таможни Арефьева успела поработать всего несколько месяцев, пока не оказалась в центре скандала со взяткой.