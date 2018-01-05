Задержанный экс-"министр" Крыма создал схему по выманиванию украинских паспортов на полуострове

Задержанный в Киеве бывший министр здравоохранения т. н. "Республики Крым" Петр Михальчевский был одним из тех, кто создал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов.

По данным телеканала "Прямой", "экс-министр" скрывался почти на окраине Киева, в многоэтажке. Сейчас сотрудники СБУ проводят у него обыски.

Отмечается, Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, "министром" он пробыл лишь несколько месяцев.

Впоследствии он был снят с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал деньги за медуслуги у жителей Автономной Республики Крым.

"Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевского, называют одним из тех людей, которые придумали очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт", - рассказал корреспондент.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали экс-"министра" здравоохранения аннексированного Крыма.