Задержанный Гладковский объявил голодовку против "произвола правоохранительных органов".

Бывший замглавы Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, которого сегодня задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов". Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", принадлежащей Гладковскому.

Олег Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку, - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба корпорации, Олегу Гладковскому никогда официально не ограничивали выезд за границу, также он не получал никаких повесток.

За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину, - заявил Гладковський.

Также отмечается, что экс-политик всегда сотрудничал с детективами НАБУ, давая необходимые показания и объяснения. По этой причине он считает свое задержание "грязным пиаром" и "политически мотивированном незаконным преследованием".

Напомним, сегодня бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его не выпустили из страны, а вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта.

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