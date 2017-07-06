Задержанных ФСБшников нужно обменять на украинских военных - Фриз

Задержанные в Херсонской области сотрудники ФСБ не выйдут на свободу через 15 суток по решению суда, а будут обменяны на украинских военнослужащих, удерживаемых в ОРДЛО и РФ, написала на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Она отметила, что СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Мы имеем заблокированный Россией процесс освобождения заложников в ОРДЛО и на территории РФ. Убеждена, что мы должны менять задержанных сотрудников ФСБ на наших военнослужащих", - написала Фриз.

По словам депутата, сегодня это единственный механизм возвращения украинских граждан в Украину.

"Для этого те, кто заблудился в степях Южной Украины должны сесть в тюрьму. Все основания для этого есть. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро. Предлагаю менять их на двух бойцов Сил специальных операций, которые были задержаны в так называемой "ЛНР", - написала Фриз.

Напомним, в ночь на 30 июня бойцы Вооруженных сил Украины и пограничники задержали двух военнослужащих ФСБ России в Херсонской области на берегу Перекопского залива. По словам задержанных, они якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и таким образом оказались на материковой части Украины.

СМИ сообщили, что 30 июня Каланчакский районный суд Херсонской области приговорил двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России, задержанных в Херсонской области, к 15 суткам административного ареста, а также обязал их оплатить по 320 грн штрафа.