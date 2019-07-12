Задержанных в Москве крымских татар освободили

Около 22:00 из московских ОВД "Мещанское" и "Таганское" освободили крымских татар, которые сегодня были задержаны возле Верховного суда России. Об этом сообщает "Крымская Солидарность".

По данным адвокатов, на крымскотатарских активистов составили протоколы об административных нарушениях по ч. 5 ст. 20 Кодекса РФ (нарушение установленного порядка организации митинга), за что предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Судебное рассмотрение протоколов должно состояться 29 июля.

Напомним, что в четверг, 11 июня, около 50 крымских татар были задержаны за акцию протеста в Москве. Они пришли под здание Верховного суда РФ на рассмотрение апелляции по делу "Хизб-ут-Тахрир" и пытались выразить свой протест в связи с незаконными арестами.

18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова признал виновными пятерых фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир". Они получили следующие приговоры: Теймур Абдуллаев - 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев; Узеир Абдуллаев - 13 лет; Саледінов Айдер - 12 лет; Рустем Исмаилов - 14 лет; Джемаденов Эмиль - 12 лет.

Всех их обвинили в участии в запрещенной в РФ и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергает террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещено. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.