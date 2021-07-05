Загострення на Донбасі. Україна підніме питання на засіданні ТКГ і в Нормандському форматі

Україна в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі і Нормандського формату підніме питання щодо збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних збройних формувань. Про це повідомляє в Telegram українська делегація у ТКГ.

На Донбасі почастішали випадки грубих порушень бойовиками режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Найнебезпечніше в цьому те, що російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема, Авдіївку", - зазначили в українській делегації ТКГ.

За останні два дні в результаті обстрілів гібридної армії РФ загинули два українських військовослужбовця, троє отримали поранення.

"Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Питання грубих порушень окупаційними військами режиму припинення вогню буде поставлено також під час консультацій в рамках Нормандського формату.

26 червня біля Пісок у результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. 1 і 2 липня бойовики мінами і снарядами обстрілювали житлові райони Авдіївки. 4 липня в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ під Березовим загинув український військовий - медик 93-й ОМБр Холодний Яр капітан Юрій Письменний. 5 липня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий, троє були поранені.