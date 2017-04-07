Загранпаспорта: СБУ объяснила следственные действия в Государственной миграционной службе

В СБУ пояснили, что открыли уголовное дело по 3 статьям в связи вмешательством коммерческой фирмы в работу Государственной миграционной службы

В Службе безопасности заявляют, что разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой фирмы в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что Главное следственное управление СБУ проводит досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

СБУ установила , что в 2014-2015 годах госпредприятие выполняло работы по обслуживанию телекоммуникационной сети для ГМС.

"Во время выполнения контракта, по предварительному сговору с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи, часть денег была присвоена. Через сделку и ненадлежащее исполнение технического задания, несанкционированный доступ для доступа в информационную сеть ГМС остался в некоторых субподрядчиков", - сказано в сообщении.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в одной из столичных фирм серверное оборудование, которое имело доступ к сети ГМС с выходом в интернет.

По данным экспертов, это имеет признаки "несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы ГМС и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом".

СБУ во время досудебного следствия не осуществляла следственных действий в помещении Центра оброки информации ГМС и не изымала серверное оборудование, подчеркнули в Службе.

После решение Европарламента предоставить безвизовый режим для Украины госпредприятие Документ временно приостановило работу сервиса, осуществляющего оформление загранпаспортов и ID-карт. В ГМС пояснили, что это связано со следственными действиями, которые проводила СБУ у одного из операторов связи.