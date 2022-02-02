Загроза вторгнення РФ в Україну: прем'єр Нідерландів назвав "єдиний спосіб деескалації"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками, які нестимуть за собою потужний пакет санкцій, у випадку її нового вторгнення в Україну. Про це Рютте сказав під час спільного брифінгу з президентом України.
"Сподіваюся, що діалог (у рамках "нормандського формату", - ред.) дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав Марк Рютте.
Прем'єр Нідерландів також заявив, що для врегулювання ситуації біля кордонів України та РФ потрібний діалог.
"Єдиний спосіб деескалації - діалог РФ і США, РФ і НАТО і між країнами "нормандського формату", - пояснив він.
Рютте також запевнив, що Нідерланди підтримують суверенітет і цілісність України.
Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.
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