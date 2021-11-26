Загрози широкомасштабного наступу ЗС РФ на сьогодні немає - Данілов

В РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення ЗС РФ до України, хоча ситуація може змінюватись.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Ми все аналізуємо, систематизуємо. Для нас немає ніякої новини, і я можу повторити те, що казав минулого разу. Ми на сьогоднішній день не бачимо тих загроз, які каже пан Буданов (начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов - ред. ) на 15 січня (можлива дата вторгнення ЗС РФ в Україну - ред.). Що сьогодні відбувається? Немає ніякого сумніву, що Путні не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. І це питання виникло не сьогодні, не вчора, це питання, яке стоїть з 2008 року", - наголосив Данілов, додавши, що останнім часом світ нарешті зрозумів хто нападає на Україну.

На думку Секретаря РНБО, наразі неможливо однозначно відповісти чи почне Росія відкрите вторгнення, однак Україна готова дати відсіч.

"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогоднішній день це питання є відкритим, але ми маємо до цього бути готовими", - зазначив Данілов.

Він також звернув увагу на те, що російський президент не полишає намірів повернутись за стіл переговорів з президентом Сполучених Штатів.

"У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут (в Україні - ред.) буде панувати. І зараз ця істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ, пересування взад-вперед всіх військ, тренування військ, це все в контексті того, що вони мають домовитись. Що буде, якщо вони не домовляться? Які будуть дії Путіна - важко сказати", - відзначив Данілов.

21 листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю Military Times, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України та готується до нападу, що може розпочатися наприкінці січня - початку лютого 2022 року.

Раніше про концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомляли провідні видання The Washington Post, POLITICO, CNN та інші.