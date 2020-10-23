Захід має гарантувати країнам східної Європи членство в ЄС та НАТО - Туск

Західна спільнота має гарантувати всім зацікавленим країнам східної Європи перспективу членства в ЄС та НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Спеціального Київського безпекового форуму, який відбувається частково в онлайн-режимі, заявив експрезидент Європейської Ради, голова Європейської народної партії Дональд Туск.

"Погоджуюся з тими колегами, які вважають, що Європейському Союзу слід переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому. Всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал та гарантувати досяжність мети членства в ЄС та НАТО з чіткими планами дій", - заявив Туск.

За його словами, Європа повинна продумати підходи як підтримати схід Європи на важкому шляху до демократії та членства в ЄС, "інакше вакуум активності заповнить Росія".

Голова ЄНП наголосив, що події в Нагірному Карабасі демонструють, що без активної і послідовної європейської політики весь регіон "може зануритися в постійні та некеровані конфлікти".

Туск повторив українською мовою свої слова, яка він сказав в листопаді 2019 року у Верховній Раді України: "Не може бути Європи без України".

6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС- Україна, в ході якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.